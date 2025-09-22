Programmi TV lunedì 22 settembre 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Lopinionista.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Purché finisca bene su Rai Uno e Temptation Island. e poi e poi su Canale 5. Killer Elite su Italia 1, Unbroken su Iris. Lunedì 22 settembre serata televisiva ricca di emozioni e grandi titoli attende gli spettatori italiani. Dall’azione mozzafiato di Killer Elite su Italia 1 al dramma intenso di Unbroken su Iris, passando per il cult intramontabile Forrest Gump su Sky Cinema Cult, ce n’è davvero per tutti i gusti. Gli amanti del thriller troveranno pane per i loro denti con Criminal su Cielo, mentre chi cerca avventura potrà godersi El Dorado su Rai Movie. E per chi preferisce le serie e l’intrattenimento, Purché finisca bene su Rai Uno e Temptation Island. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

