Le principali emittenti televisive italiane, Rai e Mediaset, stanno implementando significative modifiche alla programmazione per rispondere alle variazioni negli ascolti delle prime settimane della stagione. Questi cambiamenti sono stati decisi sulla base dei risultati di audience ottenuti dai nuovi format e dalle fasce di prime time, con l’obiettivo di ottimizzare l’offerta televisiva e migliorare le performance complessive. rinnovamenti nella programmazione di Rai e Mediaset. cancellazione di “BellaMa di Sera” su Rai 2. Per quanto riguarda Rai 2, si registra la sospensione del programma “BellaMa di Sera”, trasmesso la domenica sera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Programmazione tv: ecco come cambiano bella ma di sera e io canto family