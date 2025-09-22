Progetto Uto Ughi per i giovani | il 25 settembre il concerto al Duomo di Milano Le scuole possono seguirlo in diretta streaming NOTA
Il percorso educativo avviato grazie all’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Uto Ughi prende forma anche nel 2025, con il terzo appuntamento del progetto Uto Ughi per i Giovani. L'iniziativa si muove lungo un’idea precisa: restituire agli studenti l’esperienza dell’ascolto musicale in presenza, nei luoghi simbolici della cultura italiana L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Progetto “Uto Ughi per i giovani”: il 25 settembre il concerto al Duomo di Milano. Le scuole possono seguirlo in diretta streaming. NOTA; MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito: 2° evento del Progetto “Uto Ughi per i giovani” Cuneo, 6 maggio 2025, ore 10,45 – Evento in diretta streaming – CdO Opere Educative; Musica in classe, via al piano Uto Ughi per i giovani. Valditara: nasce l’orchestra nazionale della scuola italiana.
