Progetto Pn Metro | tra innovazione sociale e rigenerazione urbana

Brindisireport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE  - Presentazione delle fasi di avanzamento del progetto Pn Metro Plus e città medie Sud 2021-2027, che vede la città di Mesagne beneficiaria di un finanziamento che potrà essere pari a 5,5 milioni di euro, estendibili fino a 7 milioni, un'iniziativa ambiziosa che tra gli obiettivi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: progetto - metro

Linea 1 metrò Napoli, progetto restyling per via Vittorio Emanuele III

Linea 1 della Metro, ecco il progetto di via Vittorio Emanuele III innanzi al Maschio Angioino

Metro D, il progetto del nuovo tracciato con le nuove fermate: i lavori cominciano nel 2027

Progetto Pn Metro: tra innovazione sociale e rigenerazione urbana; È on line l'avviso per partecipare alla co-progettazione di servizi innovativi di prossimità e inclusione sociale; Avviso pubblico “ZAC - Zena Active Citizens Centro storico”.

Aree urbane marginali: innovazione e inclusione sociale. Terza puntata del podcast “Città che cambiano” di FPA e PON Metro - Terza puntata del podcast “Città che cambiano” di FPA e PON Metro Aumentano le disuguaglianze sociali e l’emarginazione ... Lo riporta forumpa.it

PON Metro 2014-2020, infrastrutture e servizi per le aree urbane svantaggiate - 2020, infrastrutture e servizi per le aree urbane svantaggiate Il PON Metro 2014- Riporta forumpa.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Pn Metro Innovazione