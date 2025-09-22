Progetto Pn Metro | tra innovazione sociale e rigenerazione urbana

Presentazione delle fasi di avanzamento del progetto Pn Metro Plus e città medie Sud 2021-2027, che vede la città di Mesagne beneficiaria di un finanziamento che potrà essere pari a 5,5 milioni di euro, estendibili fino a 7 milioni, un'iniziativa ambiziosa

Linea 1 metrò Napoli, progetto restyling per via Vittorio Emanuele III

Linea 1 della Metro, ecco il progetto di via Vittorio Emanuele III innanzi al Maschio Angioino

Metro D, il progetto del nuovo tracciato con le nuove fermate: i lavori cominciano nel 2027

Prima pietra per il futuro campus Meucci-Galilei, progetto bandiera della Citta Metro Firenze, che ha investito oltre 75 milioni di euro in quello che sarà il più grande complesso del territorio metropolitano, in grado di ospitare 2400 stud

Progetto Pn Metro: tra innovazione sociale e rigenerazione urbana; È on line l'avviso per partecipare alla co-progettazione di servizi innovativi di prossimità e inclusione sociale; Avviso pubblico "ZAC - Zena Active Citizens Centro storico".

Aree urbane marginali: innovazione e inclusione sociale. Terza puntata del podcast "Città che cambiano" di FPA e PON Metro - Terza puntata del podcast "Città che cambiano" di FPA e PON Metro Aumentano le disuguaglianze sociali e l'emarginazione

PON Metro 2014-2020, infrastrutture e servizi per le aree urbane svantaggiate - 2020, infrastrutture e servizi per le aree urbane svantaggiate Il PON Metro 2014-