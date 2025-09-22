Processo Prisma patteggiano tutti gli ex dirigenti della Juventus | ecco le sanzioni per Agnelli Nedved Paratici e Arrivabene

Si è finalmente conclusa una delle pagine più brutte degli ultimi anni per la Juventus. Il processo per l’inchiesta Prisma ha visto oggi la parola fine. La Juventus, a seguito di questa inchiesta, ha dovuto subire un nuovo riassestamento, societario e anche dal punto di vista di risultati sul campo. Oggi la GUP del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni ha espresso parere favorevole alle richieste della difesa bianconera. I reati che erano stati contestati alla Juventus sono: manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali delle società quotate, dichiarazione fraudolenta, ostacolo agli organi di vigilanza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

