Processo Prisma patteggiano tutti gli ex dirigenti della Juventus | ecco le sanzioni per Agnelli Nedved Paratici e Arrivabene

Stilejuventus.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è finalmente conclusa una delle pagine più brutte degli ultimi anni per la Juventus. Il processo per l’inchiesta Prisma ha visto oggi la parola fine. La Juventus, a seguito di questa inchiesta, ha dovuto subire un nuovo riassestamento, societario e anche dal punto di vista di risultati sul campo. Oggi la GUP del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni ha espresso parere favorevole alle richieste della difesa bianconera. I reati che erano stati contestati alla Juventus sono: manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali delle società quotate, dichiarazione fraudolenta, ostacolo agli organi di vigilanza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

processo prisma patteggiano tutti gli ex dirigenti della juventus ecco le sanzioni per agnelli nedved paratici e arrivabene

© Stilejuventus.com - Processo Prisma, patteggiano tutti gli ex dirigenti della Juventus: ecco le sanzioni per Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene

In questa notizia si parla di: processo - prisma

Juventus, processo Prisma: si va verso il patteggiamento

Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa)

Plusvalenze Juve, Andrea Agnelli patteggia: ecco le pene per tutti i manager; Inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e Paratici patteggiano. Arrivabene, non luogo a procedere; Inchiesta Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento.

processo prisma patteggiano tuttiUFFICIALE: Agnelli, Nedved e Paratici patteggiano, le condanne per il caso Juve - Patteggiamenti per l'ex Presidente Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juve: tutti i dettagli sul processo relativo all'Inchiesta Prisma. Segnala calciomercato.it

processo prisma patteggiano tuttiPluvalenze, ex dirigenti Juventus patteggiano: da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, chi sono - Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta "Prisma" su presunte plusvalenze nella compravendita ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Processo Prisma Patteggiano Tutti