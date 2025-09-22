Processo Prisma patteggiano tutti gli ex dirigenti della Juventus | ecco le sanzioni per Agnelli Nedved Paratici e Arrivabene
Si è finalmente conclusa una delle pagine più brutte degli ultimi anni per la Juventus. Il processo per l’inchiesta Prisma ha visto oggi la parola fine. La Juventus, a seguito di questa inchiesta, ha dovuto subire un nuovo riassestamento, societario e anche dal punto di vista di risultati sul campo. Oggi la GUP del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni ha espresso parere favorevole alle richieste della difesa bianconera. I reati che erano stati contestati alla Juventus sono: manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali delle società quotate, dichiarazione fraudolenta, ostacolo agli organi di vigilanza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus, processo Prisma: si va verso il patteggiamento
Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa)
Si è chiuso con un lungo elenco di patteggiamenti il 'Processo Prisma' su presunte plusvalenze e manovre stipendi per la #Juventus e i suoi ex dirigenti: nel primo pomeriggio di oggi a Piazzale Clodio, il Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha - X Vai su X
Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa) 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici. Per l’ex ad Maurizio Arrivabene è stato confermato il non luogo a procedere. - facebook.com Vai su Facebook
