Processo Prisma ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus | per Agnelli un anno e 8 mesi pena sospesa
Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juve: per Agnelli un anno e 8 mesi Giornata decisiva nel processo Prisma, che vede al centro la Juventus e alcuni ex dirigenti bianconeri, accusati di presunti illeciti legati al sistema delle plusvalenze e alle manovre sugli stipendi. Nel primo pomeriggio di oggi a piazzale Clodio, il Gup del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni ha infatti dato il via libera alle richieste di patteggiamento della difesa bianconera nel processo. Sono state dunque confermate dalla Gup le richieste di patteggiamento che erano state formalizzate lo scorso 27 giugno: 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) per l’ex presidente Andrea Agnelli, 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici e Cesare Gabasio, e 1 anno per Stefano Cerrato, attuale CFO (Chief Financial Officer) del club, convertito in ammenda Per l’ex amministratore delegato del club Maurizio Arrivabene è stato confermato il non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
