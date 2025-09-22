Processo Prisma accolto il patteggiamento di Agnelli | arriva questa multa per la Juve
Processo Prisma, la decisione finale in merito all’inchiesta per le plusvalenze fittizie effettuate dal club bianconero. I dettagli. Si è finalmente chiuso il processo penale relativo all’inchiesta Prisma, che ha riguardato le presunte plusvalenze e le manovre legate agli stipendi che la Juventus avrebbe effettuato negli ultimi anni della gestione di Andrea Agnelli. Anna Maria Gavoni, Gup del Tribunale di Roma, ha accolto le richieste di patteggiamento avanzate dall’ex presidente bianconero e da altri ex dirigenti del club, tra cui Pavel Nedved e Fabio Paratici. Una sentenza che segna una svolta importante, sia per il club torinese che per l’intero calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: processo - prisma
Juventus, processo Prisma: si va verso il patteggiamento
Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa)
Processo Prisma, patteggiano tutti gli ex dirigenti della Juventus: ecco le sanzioni per Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene
Maurizio #Arrivabene oggi è stato prosciolto per l’inchiesta #Prisma. All’epoca dei fatti fu ritenuto, da parte della giustizia sportiva, “responsabile” di 2 punti di penalizzazione che nessuno restituirà e spiegherà. Situazione che è la fotografia di un processo crea - X Vai su X
Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa) 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici. Per l’ex ad Maurizio Arrivabene è stato confermato il non luogo a procedere. - facebook.com Vai su Facebook
Juve, processo plusvalenze: patteggiamento per Andrea Agnelli; Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juve chiedono il patteggiamento; Processo per le plusvalenze Juventus: Andrea Agnelli, Nedved e Paratici chiedono il patteggiamento.
Inchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve - Lunga lista di patteggiamenti tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex vicepresidente Pavel Nedved. fanpage.it scrive
Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa) - Processo Prisma: 1 anno e 2 mesi per Nedved, 1 anno e 6 mesi Fabio Paratici. Scrive ilnapolista.it