Processo Prisma accolto il patteggiamento di Agnelli | arriva questa multa per la Juve

Processo Prisma, la decisione finale in merito all’inchiesta per le plusvalenze fittizie effettuate dal club bianconero. I dettagli. Si è finalmente chiuso il processo penale relativo all’inchiesta Prisma, che ha riguardato le presunte plusvalenze e le manovre legate agli stipendi che la Juventus avrebbe effettuato negli ultimi anni della gestione di Andrea Agnelli. Anna Maria Gavoni, Gup del Tribunale di Roma, ha accolto le richieste di patteggiamento avanzate dall’ex presidente bianconero e da altri ex dirigenti del club, tra cui Pavel Nedved e Fabio Paratici. Una sentenza che segna una svolta importante, sia per il club torinese che per l’intero calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

