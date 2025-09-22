Processo Pifferi bis l'avvocata Alessia Pontenani | Estranea alle accuse nessuna violazione delle norme

Oggi Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi, ha rilasciato spontanee dichiarazioni nell'ambito del filone di indagine "Pifferi bis" che la vede indagata insieme a 3 psicologhe di San Vittore e allo psichiatra consulente della difesa di Pifferi. L'accusa della Procura è di aver messo in piedi un "piano precostituito" con il fine di aiutare Pifferi a fingere un ritardo mentale, così da evitare il massimo della pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

