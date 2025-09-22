A Tempo Pausania si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo di primo grado - durato oltre tre anni - che vede coinvolto Ciro Grillo e altri tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani donne per fatti risalenti all'estate del 2019. Dopo il rinvio deciso a inizio settembre per il grave lutto che ha colpito il presidente del collegio Marco Contu, in mattinata i magistrati sono tornati a riunirsi per emettere la sentenza: dopo tre ore di camera di consiglio, il collegio del Tribunale di Tempio Pausania ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo - figlio del fondatore del M5S Beppe -, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e suoi 3 amici condannati: pene tra 6 e 8 anni