Processo per stupro di gruppo Ciro Grillo e suoi 3 amici condannati | pene tra 6 e 8 anni

A Tempo Pausania si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo di primo grado - durato oltre tre anni - che vede coinvolto Ciro Grillo e altri tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani donne per fatti risalenti all'estate del 2019. Dopo il rinvio deciso a inizio settembre per il grave lutto che ha colpito il presidente del collegio Marco Contu, in mattinata i magistrati sono tornati a riunirsi per emettere la sentenza: dopo tre ore di camera di consiglio, il collegio del Tribunale di Tempio Pausania ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo - figlio del fondatore del M5S Beppe -, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
È iniziata con mezz'ora di ritardo l'ultima udienza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Oggi è il giorno del verdetto
Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo ... Riporta fanpage.it
