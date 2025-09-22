Processo per stupro di gruppo Ciro Grillo e i suoi amici condannati | pene tra 6 e 8 anni
A Tempo Pausania va in scena oggi l’ultimo atto del dibattimento nel processo di primo grado - durato oltre tre anni - che vede coinvolto Ciro Grillo e altri tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani donne per fatti risalenti all'estate del 2019. Dopo il rinvio deciso a inizio settembre per il grave lutto che ha colpito il presidente del collegio, Marco Contu, in mattinata i magistrati sono tornati a riunirsi per emettere la sentenza sul processo che vede imputati, oltre al figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, anche Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: processo - stupro
Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà
Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo parla in aula: “Nessuno ha mai approfittato di qualcuno”
Processo Grillo Jr per stupro: oggi per prima volta in aula
È iniziata con mezz’ora di ritardo l’ultima udienza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Oggi è il giorno del verdetto - facebook.com Vai su Facebook
Presunto stupro di gruppo, verso la sentenza del processo Grillo Jr. La difesa: «Sono innocenti» - X Vai su X
Processo a Grillo Jr per stupro di gruppo, si attende oggi la sentenza; Processo a Ciro Grillo, oggi in aula per la sentenza: le tappe della vicenda; Ciro Grillo, oggi la sentenza al processo per stupro di gruppo. “Verdetto entro le 19”.
Stupro di gruppo. Condannati in primo grado Ciro Grillo (a 8 anni) e i tre amici - ll collegio del Tribunale di Tempio Pausania dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del ... huffingtonpost.it scrive
Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo ... Da fanpage.it