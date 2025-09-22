A Tempo Pausania va in scena oggi l’ultimo atto del dibattimento nel processo di primo grado - durato oltre tre anni - che vede coinvolto Ciro Grillo e altri tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani donne per fatti risalenti all'estate del 2019. Dopo il rinvio deciso a inizio settembre per il grave lutto che ha colpito il presidente del collegio, Marco Contu, in mattinata i magistrati sono tornati a riunirsi per emettere la sentenza sul processo che vede imputati, oltre al figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, anche Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e i suoi amici condannati: pene tra 6 e 8 anni