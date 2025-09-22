(Adnkronos) – Ciro Grillo e i suoi tre amici sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni nel luglio 2019 a Porto Cervo. Il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, figlio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria