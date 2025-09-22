Processo Grillo jr la sentenza | 8 anni a Ciro Capitta e Lauria
(Adnkronos) – Ciro Grillo e i suoi tre amici sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni nel luglio 2019 a Porto Cervo. Il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, figlio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: processo - grillo
Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà
Riparte il processo a Ciro Grillo, oggi l'udienza decisiva
Riparte il processo a Ciro Grillo. Il ragazzo per la prima volta in aula
Processo a Grillo jr, oggi si torna in aula per la sentenza. Ultime repliche del pool difensivo, poi la camera di consiglio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Processo a Grillo jr, oggi si torna in aula per la sentenza. Ultime repliche del pool difensivo, poi la camera di consiglio #ANSA - X Vai su X
Muore il figlio del giudice, slitta la sentenza a Grillo jr; Processo Ciro Grillo, la sentenza: figlio del comico e tre amici condannati; Processo Grillo jr, repliche difesa 'assolvere i 4 ragazzi'.
Processo a Grillo jr, i giudici in camera di consiglio per la sentenza - I difensori degli imputati chiedono l'assoluzione piena 'perché il fatto non sussiste' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Processo a Grillo Jr per stupro di gruppo, giudici in camera di consiglio, in serata la sentenza - Il procuratore Capasso ha chiesto 9 anni per i quattro imputati- Secondo msn.com