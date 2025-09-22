Processo Grillo jr la sentenza | 8 anni a Ciro Capitta e Lauria Sei anni e mezzo a Corsiglia
(Adnkronos) – Ciro Grillo e i suoi tre amici sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni nel luglio 2019 a Porto Cervo. Il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, figlio . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: processo - grillo
Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà
Riparte il processo a Ciro Grillo, oggi l'udienza decisiva
Riparte il processo a Ciro Grillo. Il ragazzo per la prima volta in aula
Processo Ciro Grillo, la sentenza: tutti condannati per violenza sessuale di gruppo - X Vai su X
Processo a Grillo jr, oggi si torna in aula per la sentenza. Ultime repliche del pool difensivo, poi la camera di consiglio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Muore il figlio del giudice, slitta la sentenza a Grillo jr; Sei anni di processo e nove anni di carcere: oggi la sentenza sul caso Ciro Grillo; Processo Grillo jr, repliche difesa 'assolvere i 4 ragazzi'.
Processo a Grillo jr, i giudici in camera di consiglio per la sentenza - I difensori degli imputati chiedono l'assoluzione piena 'perché il fatto non sussiste' (ANSA) ... Segnala ansa.it
Processo a Grillo Jr per stupro di gruppo, giudici in camera di consiglio, in serata la sentenza - Terminate le ultime repliche dei legali delle difese, il collegio giudicante presieduto da Marco Contu - Si legge su msn.com