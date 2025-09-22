Processo Ciro Grillo oggi la sentenza | cosa rischiano i quattro amici accusati di violenza sessuale

La sentenza del Processo a carico di Ciro Grillo e di tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, è attesa nel pomeriggio di oggi lunedì 22 settembre dopo le ultime repliche dei legali difensori dei quattro imputati. L'accusa è di violenza sessuale di gruppo per i fatti avvenuti nell’estate del 2019 nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'udienza finale del processo a Ciro Grillo è stata rinviata La decisione dopo che il figlio 22enne del giudice Contu è morto investito da un treno a Roma, si sarebbe suicidato

Processo #CiroGrillo, salta udienza per lutto per presidente collegio

