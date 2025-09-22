Processo Ciro Grillo la sentenza | il 24enne condannato a 8 anni assieme a due amici per stupro di gruppo 6 anni per il quarto imputato

È arrivata la sentenza nel processo di primo grado a oltre 6 anni dai fatti contestati da una ragazza italo-norvegese È arrivata la sentenza per Ciro Grillo e i suoi 3 amici: il 24enne figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle è stato condannato a 8 assieme ai due amici Edoardo Cap. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

processo ciro grillo la sentenza il 24enne condannato a 8 anni assieme a due amici per stupro di gruppo 6 anni per il quarto imputato

Processo Ciro Grillo, la sentenza: il 24enne condannato a 8 anni assieme a due amici per stupro di gruppo, 6 anni per il quarto imputato

