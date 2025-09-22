Processo Ciro Grillo il figlio del fondatore del M5s e i due amici condannati a 8 anni per stupro di gruppo
Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l’accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Assente anche la studentessa italo-norvegese all’epoca 19enne. Il processo. «Chiediamo l’assoluzione perché la testimonianza della persona offesa non è attendibile». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: processo - ciro
Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà
Riparte il processo a Ciro Grillo, oggi l'udienza decisiva
Riparte il processo a Ciro Grillo. Il ragazzo per la prima volta in aula
Processo Ciro Grillo, la sentenza: tutti condannati per violenza sessuale di gruppo - X Vai su X
È iniziata con mezz’ora di ritardo l’ultima udienza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Oggi è il giorno del verdetto - facebook.com Vai su Facebook
Processo Ciro Grillo, il giorno della sentenza; Processo Ciro Grillo, la sentenza: figlio del comico e tre amici condannati; Caso Grillo, oggi attesa la sentenza per Ciro e i suoi tre amici.
Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo ... Riporta fanpage.it
Ciro Grillo e i suoi amici condannati per violenza sessuale di gruppo, otto anni al figlio del fondatore del Movimento 5 stelle - I giudici del tribunale di Tempio Pausania hanno condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a otto anni. Secondo vanityfair.it