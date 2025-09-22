Processo Ciro Grillo giudici in camera di consiglio | sentenza attesa nelle prossime ore

Repubblica.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tribunale di Tempio Pausania è il momento del verdetto dopo oltre tre anni di dibattimento. La ragazza che ha denunciato la violenza di gruppo non è in aula. Assenti anche i quattro imputati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

