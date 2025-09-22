Processo Ciro Grillo giudici in camera di consiglio | sentenza attesa a ore il pm ha chiesto 9 anni
Nel tribunale di Tempio Pausania è il momento del verdetto dopo oltre tre anni di dibattimento. La ragazza che ha denunciato la violenza di gruppo non è in aula. Assenti anche i quattro imputati. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: processo - ciro
Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà
Riparte il processo a Ciro Grillo, oggi l'udienza decisiva
Riparte il processo a Ciro Grillo. Il ragazzo per la prima volta in aula
È iniziata con mezz’ora di ritardo l’ultima udienza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Oggi è il giorno del verdetto - facebook.com Vai su Facebook
Processo Ciro Grillo, salta la sentenza per un lutto per il giudice. Il figlio è morto investito in metro a Roma https://ift.tt/g6h0Hmr - X Vai su X
Processo a Grillo Jr per stupro di gruppo, si attende oggi la sentenza; Processo a Ciro Grillo, oggi in aula per la sentenza: le tappe della vicenda; Processo Ciro Grillo, giudici in camera di consiglio: sentenza attesa nelle prossime ore.
Processo a Grillo jr, i giudici in camera di consiglio per la sentenza - I difensori degli imputati chiedono l'assoluzione piena 'perché il fatto non sussiste' (ANSA) ... ansa.it scrive
Processo Ciro Grillo, giudici in camera di consiglio: sentenza attesa nelle prossime ore - Nel tribunale di Tempio Pausania è il momento del verdetto dopo oltre tre anni di dibattimento. Come scrive genova.repubblica.it