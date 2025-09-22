Processo Ciro Grillo attesa oggi la sentenza La difesa | Chiediamo assoluzione la ragazza non è credibile Le accuse le udienze i rinvii

«Chiediamo l’assoluzione perché la testimonianza della persona offesa non è attendibile». In poche parole: «La ragazza non è credibile». È questa la linea tenuta dagli avvocati di Ciro Grillo e degli altri 3 imputati, nelle repliche finali del processo per violenza sessuale iniziato 3 anni fa. Che si concluderà oggi 22 settembre con la sentenza di primo grado. Il figlio del comico e fondatore del M5S Beppe Grillo. Ormai 24enne, è accusato di aver stuprato a luglio 2019 una ragazza di 19 anni insieme ad altri tre amici. Secondo le ricostruzioni della procura, tutto è avvenuto durante una festa nella casa del comico genovese, a Porto Cervo. 🔗 Leggi su Open.online