Processo Becciu primo colpo di scena | Ammissibile la ricusazione del promotore Diddi

Prima udienza in Vaticano del processo di Appello per la gestione dei fondi della Santa Sede, che ruota intorno alla compravendita di un palazzo di lusso a Londra. È stata dichiarata "ammissibile" l'istanza di ricusazione del Promotore di Giustizia Alessandro Diddi presentata dai legali del cardinale Angelo Becciu, Fabrizio Tirabassi (ex dipendente dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato), Raffaele Mincione, Enrico Crasso (ex consulente finanziario della Segreteria di Stato). Sarà poi la Corte di Cassazione (formata da quattro giudici, i cardinali Farrell, Lojudice, Zuppi e Gambetti) a doversi pronunciare nel merito ma non essendoci termini perentori, la decisione potrebbe arrivare in un tempo indefinito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

