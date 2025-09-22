Processo al clan Moccia imputati restano liberi | Tribunale conferma scarcerazioni

Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'appello presentato dagli inquirenti contro la scarcerazione di 15 imputati nel processo contro il clan Moccia di Afragola, scarcerati per decorrenza dei termini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

