Processo al clan Moccia imputati restano liberi | Tribunale conferma scarcerazioni
Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'appello presentato dagli inquirenti contro la scarcerazione di 15 imputati nel processo contro il clan Moccia di Afragola, scarcerati per decorrenza dei termini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: processo - clan
Processo "Gallicò": 20 anni ai capi del clan della zona nord di Reggio
Imprenditori sotto accusa per falsa testimonianza nel processo al Nuovo Clan Partenio
Processo bis per lo sconto di pena affiliato del clan dei Belforte
Respinti anche gli ultimi ricorsi del filone del processo Grimilde con rito ordinario. Al vertice del clan con quartier generale in riva al Po il 71enne Francesco Grande Aracri (24 anni di reclusione). Pesanti condanne anche per i figli Paolo e Salvatore - facebook.com Vai su Facebook
Processo al clan Moccia, maratona per 48 imputati; Processo al clan Moccia, 3 anni senza una sentenza: perché 15 imputati sono stati scarcerati; Clan Moccia, liberi 9 imputati del processo su camorra ad Afragola: scaduti termini carcerazione.
Accelera processo al clan Moccia, protesta degli avvocati - Avvocati napoletani sul piede di guerra dopo l'accelerazione impressa al processo che vede imputati diversi componenti della famiglia Moccia di Afragola, in provincia di Napoli, ritenuta dalla Procura ... Secondo ansa.it
Scarcerazioni dei boss e affiliati ai Moccia, accelera il processo contro il clan - Avvocati napoletani sono sul piede di guerra dopo l'accelerazione impressa al processo che vede imputati diversi componenti della famiglia Moccia di ... Si legge su internapoli.it