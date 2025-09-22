?Processo a Grillo jr oggi la sentenza in aula | La ragazza è una sopravvissuta alla violenza ma è morta dentro Le tappe

Riprende questa mattina, alle 10.30, il processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Il. 🔗 Leggi su Leggo.it

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà

Riparte il processo a Ciro Grillo, oggi l'udienza decisiva

Riparte il processo a Ciro Grillo. Il ragazzo per la prima volta in aula

