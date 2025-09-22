processo a grillo jr giudici in camera di consiglio attesa la sentenza

AGI - Sono riuniti dal pomeriggio in camera di consiglio i giudici del tribunale di Tempio Pausania (Sassari), che devono pronunciarsi con la sentenza di primo grado, per la presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica in Costa Smeralda nel luglio del 2019. Sul banco degli imputati ci sono Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta. Il collegio è presieduto dal giudice Marco Contu. Nel palazzo di giustizia della cittadina gallurese i legali della difesa hanno completato le ultime repliche. Il pm Gregorio Capasso ha chiesto la condanna di tutti a nove anni di reclusione. 🔗 Leggi su Agi.it

