processo a grillo jr attesa la sentenza

AGI - È ripresa stamattina nel tribunale di Tempio Pausania (Sassari) l'udienza per la sentenza di primo grado, che potrebbe arrivare oggi stesso, relativa al processo per la presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica, che ha come imputati Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta. Nel palazzo di giustizia della cittadina gallurese i legali sono impegnati nelle ultime repliche. Il pm Gregorio Capasso ha chiesto la condanna a nove anni di reclusione. L'avvocata Giulia Bongiorno, che rappresenta la vittima del presunto stupro di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019, ha spiegato che la sua assistita non è presente in aula: "L'ho vivamente sconsigliata - ha detto -, ma è come se fosse qui". 🔗 Leggi su Agi.it

