Articolo in aggiornamento È attesa in serata la sentenza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e dei suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I quattro ragazzi sono accusati di aver stuprato una studentessa italo-norvegese, Silvia (nome di fantasia), all’epoca 19enne, durante una vacanza estiva in Costa Smeralda a luglio del 2019. Anche un’amica della ragazza, Roberta, è parte offesa nel procedimento. Il procuratore di Tempio Pausania (Sardegna), Gregorio Capasso, ha chiesto la condanna di tutti gli imputati a 9 anni di reclusione con le attenuanti previste dal codice penale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Processo a Ciro Grillo: oggi la sentenza