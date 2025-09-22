Processo a Ciro Grillo oggi in aula per la sentenza | le tappe della vicenda

A Tempo Pausania va in scena oggi l’ultimo atto del dibattimento nel processo di primo grado che vede coinvolto Ciro Grillo e altri tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani donne per fatti risalenti all'estate del 2019. Dopo il rinvio deciso a inizio settembre per il grave lutto che ha colpito il presidente del collegio, Marco Contu, in mattinata i magistrati tornano a riunirsi per emettere la sentenza sul processo che vede imputati, oltre al figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, anche Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Processo a Ciro Grillo, oggi in aula per la sentenza: le tappe della vicenda

In questa notizia si parla di: processo - ciro

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà

Riparte il processo a Ciro Grillo, oggi l'udienza decisiva

Riparte il processo a Ciro Grillo. Il ragazzo per la prima volta in aula

L'udienza finale del processo a Ciro Grillo è stata rinviata La decisione dopo che il figlio 22enne del giudice Contu è morto investito da un treno a Roma, si sarebbe suicidato - facebook.com Vai su Facebook

Processo #CiroGrillo, salta udienza per lutto per presidente collegio - X Vai su X

Processo a Ciro Grillo, oggi in aula per la sentenza: le tappe della vicenda; Oggi la sentenza su Grillo jr, l’incognita dello sciopero e del meteo; Grillo jr a processo per stupro di gruppo, oggi la sentenza: dalla denuncia della 19enne al verdetto.

Processo Ciro Grillo, oggi la sentenza: cosa rischiano i quattro amici accusati di violenza sessuale - La sentenza del Processo a carico di Ciro Grillo e di tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, è attesa nel pomeriggio ... Lo riporta fanpage.it

Sei anni di processo e nove anni di carcere: oggi la sentenza sul caso Ciro Grillo - È attesa per oggi la sentenza sul caso Ciro Grillo accusato di violenza sessuale di gruppo assieme ad altri tre amici ... Segnala cosmopolitan.com