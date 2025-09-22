Problemi di salute James Van Der Beek lascia la reunion live di Dawson' s Creek | ecco come sta
Lo scorso agosto, nel giubilo generalizzato, era stata annunciata una reunion di Dawson's Creek. La serie teen, che ha debuttato sul piccolo schermo nell'ormai lontano 1998, vedeva James Van Der Beek nei panni dell'adolescente Dawson, un ragazzo di provincia che sogna di diventare un regista come Steven Spielberg e che, nel frattempo, è impegnato a vivere la sua vita in compagnia degli amici di sempre. Nonostante i molti difetti, soprattutto in fase di sceneggiatura, Dawson's Creek è stata una serie che ha fatto storia, che è diventata a suo modo iconica e, dunque, indimenticabile. Perciò non sorprende affatto che i fan di tutto il mondo siano stati più che felici di apprendere che il cast originale - composto, oltre a Van Der Beek, anche da Michelle Williams, Joshua Jackson e Katie Holmes - era pronto a riunirsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dawson's Creek: James Van Der Beek non parteciperà alla reunion, ecco chi lo sostituirà; James Van Der Beek: «Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno; James Van Der Beek, il tumore e il sintomo ignorato: Pensavo fosse il caffè. Parla l'attore di Dawson's Creek.
Dawson's Creek: James Van Der Beek non parteciperà alla reunion, ecco chi lo sostituirà - Per problemi di salute, James Van Der Beek non sarà in grado di salire sul palco a New York con i suoi ex colleghi di Dawson's Creek durante l'evento organizzato proprio per sostenere la sua lotta con ... Secondo comingsoon.it
Dawson’s Creek Reunion, James Van Der Beek costretto a saltare l’evento - Dawson’s Creek Reunion, James Van Der Beek costretto a saltare l’evento. Da tvserial.it