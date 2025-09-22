Prison Got Talent il talent show dietro le sbarre di Velletri | l’idea per un format tv con i detenuti
Per una sera, nel carcere di Velletri, l’aria si è fatta più leggera. Niente proteste, niente materassi in fiamme come accaduto un anno fa: sul palco improvvisato della casa circondariale è andata in scena la prima edizione di Prison Got Talent, un talent show che ha visto i detenuti sfidarsi a colpi di musica, teatro e performance artistiche. Ad avere la meglio è stato Tommaso, 38 anni, recluso nella sezione «reati comuni», che ha convinto giudici e compagni con una canzone di Alex Baroni e un brano scritto di suo pugno. «Alzare una coppa qui dentro è una cosa che non dimenticherò mai più nella vita. 🔗 Leggi su Open.online
Prison Got Talent, l’esperimento del carcere di Velletri - Chiunque conosce il format Got Talent, il talent show più visto al mondo che ha come obiettivo quello di scovare i talenti nascosti grazie alle valutazioni di una giuria composta da personaggi famosi. Lo riporta zoo.105.net
Detenuto napoletano vince Prison Got Talent, Tommaso conquista la giuria - Ieri pomeriggio c'è stata la finale di Prison Got Talent nel teatro Enzo Tortora del carcere di Velletri. Da internapoli.it