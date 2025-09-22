Prison Got Talent il talent show dietro le sbarre di Velletri | l’idea per un format tv con i detenuti

Per una sera, nel carcere di Velletri, l’aria si è fatta più leggera. Niente proteste, niente materassi in fiamme come accaduto un anno fa: sul palco improvvisato della casa circondariale è andata in scena la prima edizione di Prison Got Talent, un talent show che ha visto i detenuti sfidarsi a colpi di musica, teatro e performance artistiche. Ad avere la meglio è stato Tommaso, 38 anni, recluso nella sezione «reati comuni», che ha convinto giudici e compagni con una canzone di Alex Baroni e un brano scritto di suo pugno. «Alzare una coppa qui dentro è una cosa che non dimenticherò mai più nella vita. 🔗 Leggi su Open.online