prisma ok ai patteggiamenti per agnelli e i dirigenti juventus

Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa)

Si è chiuso con un lungo elenco di patteggiamenti il 'Processo Prisma' su presunte plusvalenze e manovre stipendi per la #Juventus e i suoi ex dirigenti: nel primo pomeriggio di oggi a Piazzale Clodio, il Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha

Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa) 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici. Per l'ex ad Maurizio Arrivabene è stato confermato il non luogo a procedere.

