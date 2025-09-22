Prisma ok ai patteggiamenti per Agnelli e i dirigenti Juventus

Sì dal gup di Roma alle pene concordate per l'ex presidente, Nedved e Paratici L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

prisma ok ai patteggiamenti per agnelli e i dirigenti juventus

Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa)

Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juve: per Agnelli un anno e 8 mesi; Inchiesta Prisma, ok da gup Roma a patteggiamento ex vertici Juve; Processo Prisma, ok ai patteggiamenti: 1 anno e 8 mesi per Andrea Agnelli.

prisma ok patteggiamenti agnelliProcesso Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juventus: per Agnelli un anno e 8 mesi (pena sospesa) - Processo Prisma: 1 anno e 2 mesi per Nedved, 1 anno e 6 mesi Fabio Paratici. Secondo ilnapolista.it

prisma ok patteggiamenti agnelliProcesso Prisma, ok ai patteggiamenti: 1 anno e 8 mesi per Agnelli - Nella gioranta di oggi, 22 settembre, si è concluso il processo Prisma riguardante presunte plusvalenze e manovre stipendi per la Juventus e i suoi ex dirigenti. Da gianlucadimarzio.com

