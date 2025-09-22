Prisma inchiesta Juve | condanne per 6 anni dopo la decisione del Gup

Quifinanza.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è fatta attendere ma alla fine è giunta. Parliamo della decisione del Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavori, in merito ai patteggiamenti nell’inchiesta Prisma. Il riferimento va tanto alla Juventus quanto ad alcuni suoi ex dirigenti, coinvolti in un caso spinoso di presunte plusvalenze fittizie, con l’aggiunta di manovre stipendi. Una vicenda ben nota, esplosa alcuni anni fa, che ha portato a uno stravolgimento interno del club bianconero. Si può dire che da allora la “vecchia signora” sia in uno stato di rifacimento, tra tentativi vari e delusioni. Ed ecco, potrebbero essere delusi anche altri tifosi oggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

prisma inchiesta juve condanne per 6 anni dopo la decisione del gup

© Quifinanza.it - Prisma, inchiesta Juve: condanne per 6 anni dopo la decisione del Gup

In questa notizia si parla di: prisma - inchiesta

Inchiesta Prisma, oggi possibile giornata decisiva: è attesa la decisione sul patteggiamento. Tutti gli aggiornamenti

Inchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus

Inchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve

Prisma, inchiesta Juve: condanne per 6 anni dopo la decisione del Gup; Juventus, dal gup ok ai patteggiamenti per Agnelli, Paratici e Nedved: condanne da 11 a 20 mesi, niente carcere; Processo Prisma, i dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento: i motivi dietro la scelta. Il futuro degli ex vertici, Andrea Agnelli pensa al ritorno in bianconero?.

prisma inchiesta juve condanneUFFICIALE: Agnelli, Nedved e Paratici patteggiano, le condanne per il caso Juve - Patteggiamenti per l'ex Presidente Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juve: tutti i dettagli sul processo relativo all'Inchiesta Prisma. Lo riporta calciomercato.it

prisma inchiesta juve condanneInchiesta Prisma, ex vertici Juve patteggiano la pena - Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per diversi ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta Prisma, relativa alle presunte plusvalenze nella ... altarimini.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prisma Inchiesta Juve Condanne