Si è fatta attendere ma alla fine è giunta. Parliamo della decisione del Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavori, in merito ai patteggiamenti nell’inchiesta Prisma. Il riferimento va tanto alla Juventus quanto ad alcuni suoi ex dirigenti, coinvolti in un caso spinoso di presunte plusvalenze fittizie, con l’aggiunta di manovre stipendi. Una vicenda ben nota, esplosa alcuni anni fa, che ha portato a uno stravolgimento interno del club bianconero. Si può dire che da allora la “vecchia signora” sia in uno stato di rifacimento, tra tentativi vari e delusioni. Ed ecco, potrebbero essere delusi anche altri tifosi oggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prisma, inchiesta Juve: condanne per 6 anni dopo la decisione del Gup