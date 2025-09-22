Il mondo di Star Wars continua ad espandersi con nuove figure e personaggi che arricchiscono la mitologia della saga. Recentemente, l’attenzione si concentra su un nuovo protagonista: un Hutt gladiatore, molto diverso dai tradizionali signori del crimine dell’universo. Questa figura emerge nel contesto della serie The Mandalorian and Grogu, rivelando aspetti inediti dell’universo Hutt e introducendo un personaggio noto ma rivisitato in chiave più muscolare e combattiva. rotta the hutt e il figlio di jabba. un nuovo volto tra i hutts: rotto il gladiatore. Il nuovo personaggio, chiamato Rotta the Hutt, si distingue per il suo aspetto imponente e la sua presenza dominante nei combattimenti arena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Primo gladiatore hutt in the mandalorian e grogu: novità nell’universo di star wars