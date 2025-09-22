Primo bilancio della stagione venatoria 2025-26 nel Lodigiano | 6 sanzioni e un sequestro

Lodi, 22 settembre 2025 – Primo bilancio per l’apertura della stagione venatoria 2025-26 nel Lodigiano, scattano sei sanzioni e un sequestro ma per fortuna nessun ferito. Domenica 21 settembre 2025 si è aperta ufficialmente la nuova stagione venatoria e come da tradizione, le autorità provinciali hanno predisposto un articolato servizio di controllo sul territorio. Ora arriva il bilancio. L’attività si è svolta dalle prime ore del mattino, fino alle 20 e ha visto impegnate forze dell’ordine e volontari, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire gli abusi. In campo sono scesi sei ufficiali e agenti della Polizia provinciale, suddivisi in tre pattuglie, affiancati da dieci guardie venatorie volontarie, con quattro pattuglie e da tre guardie volontarie del WWF Italia, con un’ulteriore squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

