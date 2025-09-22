Primo anno di attività di Preso Bene l' immobile confiscato alla criminalità

BRINDISI - Martedì 23 settembre si celebra il primo anno di attività di "Preso Bene", bene confiscato alla criminalità e assegnato dal Comune di Brindisi all'Ats Eridano Cooperativa Sociale - Auser Brindisi Odv.L'appuntamento è per le 18 in viale Commenda n. 160 con i saluti istituzionali del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

