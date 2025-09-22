Prima il blocco della Tangenziale poi l' occupazione di Lettere | la follia ProPal a Roma Fermi a Milano

Stazioni prese d'assalto, vetri rotti e cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme. È il racconto di un pomeriggio di “stra-ordinaria follia” a Roma, e in altre città italiane, dove è in corso una manifestazione pro-Palestina. Nel primo pomeriggio, un corteo formato da migliaia di persone ha occupato la Tangenziale Est, all'altezza del cimitero del Verano, paralizzando il traffico. Dopodiché il serpentone ha sfilato lungo via Tiburtina, salvo poi ritornare nel quartiere San Lorenzo e occupare la facoltà di Lettere a La Sapienza al grido di “Free free Palestine”. Cosa è successo a Roma Il corteo, composto da 30mila partecipanti, si è mosso per le strade della città a partire da questa mattina alle 8. 🔗 Leggi su Iltempo.it

