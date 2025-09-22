Prima il blocco della Tangenziale poi l' occupazione di Lettere | la follia ProPal a Roma Fermi a Milano
Stazioni prese d'assalto, vetri rotti e cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme. È il racconto di un pomeriggio di “stra-ordinaria follia” a Roma, e in altre città italiane, dove è in corso una manifestazione pro-Palestina. Nel primo pomeriggio, un corteo formato da migliaia di persone ha occupato la Tangenziale Est, all'altezza del cimitero del Verano, paralizzando il traffico. Dopodiché il serpentone ha sfilato lungo via Tiburtina, salvo poi ritornare nel quartiere San Lorenzo e occupare la facoltà di Lettere a La Sapienza al grido di “Free free Palestine”. Cosa è successo a Roma Il corteo, composto da 30mila partecipanti, si è mosso per le strade della città a partire da questa mattina alle 8. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Piantedosi: A Milano deliberato attacco contro la polizia; L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna; VIDEO | FOTO | Corteo pro Pal a Bologna blocca la tangenziale e l'A14: Siamo 100mila. Poi gli scontri, gli idranti e i lacrimogeni.
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione" - Nuovo attacco aereo a Khan Younis, in una zona vicina all'ospedale Nasser, mentre l’esercito israeliano ha annunciato di aver avviato la prima fase dell'occupazione di Gaza City ... Da tg24.sky.it
'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City' - Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, conferma che l'esercito dello Stato ebraico ha dato il via alla prima fase dell'invasione terrestre di Gaza ... Scrive ansa.it