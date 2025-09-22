Prima festa per i Giochi del Mediterraneo

Quotidianodipuglia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rotonda del Lungomare di Taranto ieri sera ha ospitato un nuovo momento di festa in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026 con il concerto di Malika Ayane, l?esibizione di Mietta, i. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

prima festa per i giochi del mediterraneo

© Quotidianodipuglia.it - Prima festa per i Giochi del Mediterraneo

In questa notizia si parla di: prima - festa

La prima Festa dell’Unità in Italia? Ma quale Emilia: a Mariano Comense, 80 anni fa, il raduno del Pci con le salamelle e il lambrusco

Minardi, è qui la festa: mostra in Autodromo per celebrare i 40 anni dalla ‘prima’ nel Circus

Prima festa del Parco di Veio: programma e iniziative a Borghetto San Carlo

Si accendono i riflettori sui Giochi del Mediterraneo 2026: musica e sport per la città; Ferrarese: “La pace sarà la vera medaglia d’oro dei Giochi”. Il sindaco: “Gestiremo al meglio gli impianti sportivi”; Una grande festa sulla Rotonda per i XX Giochi del Mediterraneo.

prima festa giochi mediterraneoAbodi, 'sia tempo propizio di pace verso Giochi Mediterraneo' - "L'auspicio è che questo tempo che scorrerà fino al 21 agosto 2026, giorno di inaugurazione dei Giochi, sia un tempo propizio di pace". Riporta msn.com

prima festa giochi mediterraneoGiochi del Mediterraneo tra cantieri in ritardo e appalti fermi: ora anche il Comitato Internazionale si è reso conto del disastro - Cantieri in ritardo, budget sforato e impegni finanziari non rispettati ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Festa Giochi Mediterraneo