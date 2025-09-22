Prima festa per i Giochi del Mediterraneo

La rotonda del Lungomare di Taranto ieri sera ha ospitato un nuovo momento di festa in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026 con il concerto di Malika Ayane, l?esibizione di Mietta, i. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Prima festa per i Giochi del Mediterraneo

In questa notizia si parla di: prima - festa

La prima Festa dell’Unità in Italia? Ma quale Emilia: a Mariano Comense, 80 anni fa, il raduno del Pci con le salamelle e il lambrusco

Minardi, è qui la festa: mostra in Autodromo per celebrare i 40 anni dalla ‘prima’ nel Circus

Prima festa del Parco di Veio: programma e iniziative a Borghetto San Carlo

La prima festa dei giovani meloniani dopo lo scandalo di Fanpage ha come protagonista indiscusso Charlie Kirk. Meloni: "Era pericoloso perché era bravo a spiegare quanto fossero irragionevoli alcune tesi che vogliono imporci a forza" Di @a_luna1998 - X Vai su X

Finita di montare questa notte e pronta per accogliervi alla prima Festa Pre Season al Palazzetto di questa sera la nuovissima insegna targata Eurometal. Bellissima in alluminio vestis color grigio dolomiti tagliato con tecnica waterjet. Un grazie di cuore a Stefa - facebook.com Vai su Facebook

Si accendono i riflettori sui Giochi del Mediterraneo 2026: musica e sport per la città; Ferrarese: “La pace sarà la vera medaglia d’oro dei Giochi”. Il sindaco: “Gestiremo al meglio gli impianti sportivi”; Una grande festa sulla Rotonda per i XX Giochi del Mediterraneo.

Abodi, 'sia tempo propizio di pace verso Giochi Mediterraneo' - "L'auspicio è che questo tempo che scorrerà fino al 21 agosto 2026, giorno di inaugurazione dei Giochi, sia un tempo propizio di pace". Riporta msn.com

Giochi del Mediterraneo tra cantieri in ritardo e appalti fermi: ora anche il Comitato Internazionale si è reso conto del disastro - Cantieri in ritardo, budget sforato e impegni finanziari non rispettati ... Come scrive ilfattoquotidiano.it