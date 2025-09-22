Prima dai rossoneri ora dai nerazzurri | il City torna a far spesa in Serie A

Rompipallone.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver acquistato Reijnders dal Milan, il Manchester City torna a far spesa in Serie A. Guardiola vuole il giocatore nerazzurro. Messe in archivio le sfide del fine settimana, la quarta giornata di Serie A attende l’incontro tra Napoli e Pisa prima di far calare il sipario su di sé. Una quarta giornata, in cui si sono registrate le vittorie di Roma, Milan e Atalanta, rispettivamente contro Lazio, Udinese e Torino, e il pareggio esterno della Juventus sul campo dell’Hellas Verona, attorno alla quale, da qualche ora a questa parte, ha iniziato a circolare un’indiscrezione di calciomercato secondo la quale il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe pronto a fare nuovamente spesa in Italia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

prima dai rossoneri ora dai nerazzurri il city torna a far spesa in serie a

© Rompipallone.it - Prima dai rossoneri, ora dai nerazzurri: il City torna a far spesa in Serie A

In questa notizia si parla di: prima - rossoneri

Vlahovic Milan in stand-by: i rossoneri preparano l’offerta per il serbo ma serve prima questa mossa. L’incastro sul mercato

Arsenal Milan 1-0: KO dei rossoneri, l’ex Juve Allegri sconfitto nella prima amichevole sulla panchina del Diavolo. Come è andata

Coppa Italia, Milan-Bari: prima occasione per i rossoneri! | LIVE News

Gli ultras di Milan e Inter insieme per i City Angels: raccolta solidale prima del derby; Milan-Inter: il Derby della Solidarietà sarà un derby senza colore; Derby: gara di solidarietà fra gli ultras di Inter e Milan.

Cerca Video su questo argomento: Prima Rossoneri Nerazzurri City