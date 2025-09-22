Prima dai rossoneri ora dai nerazzurri | il City torna a far spesa in Serie A

Dopo aver acquistato Reijnders dal Milan, il Manchester City torna a far spesa in Serie A. Guardiola vuole il giocatore nerazzurro. Messe in archivio le sfide del fine settimana, la quarta giornata di Serie A attende l’incontro tra Napoli e Pisa prima di far calare il sipario su di sé. Una quarta giornata, in cui si sono registrate le vittorie di Roma, Milan e Atalanta, rispettivamente contro Lazio, Udinese e Torino, e il pareggio esterno della Juventus sul campo dell’Hellas Verona, attorno alla quale, da qualche ora a questa parte, ha iniziato a circolare un’indiscrezione di calciomercato secondo la quale il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe pronto a fare nuovamente spesa in Italia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

