Prima categoria Sorridono Copparo e Portuense in casa Brutti scivoloni per Codigorese e Quartesana
La netta superiorità del Copparo 2015 regala ai rossoblu la seconda vittoria consecutiva, prima casalinga, per 3-2 sul Lavezzola. Coi pilastri arretrati Franceschini e Scaramelli, la sicurezza in mezzo al campo di Roselli, i movimenti ubriacanti dell’instancabile Borges, la solidità di Granado e Gharbi, le scorribande a sinistra di Yara e Secli, nonostante gli avversari riprovino a riaprirla a metà ripresa, la squadra di mister Borsari con sei punti rimane nella parte alta della classifica. Vantaggio dei padroni di casa dopo due giri di lancette con Secli e raddoppio al 10’ con Granado. A dieci dal termine, sul 2-1, Granado mette un traversone al centro per la testa di Tolle: sfera sul palo e poi ribadita in goal dal giocatore rossoblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: prima - categoria
Prima categoria. Il Radicondoli si affida di nuovo a Calà Campana
La neopromossa in Prima Categoria. Bando sempre nel segno di Pagani: "Vogliamo toglierci soddisfazioni»
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - FULL TIME Nonostante il campo difficile e il gran caldo, ci portiamo a casa tre punti molto importanti, conquistati negli ultimi minuti grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Puopolo al 88'. Sempre avanti così! - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione ufficiale Copparo 2015; Prima categoria, gli MVP della prima giornata; Prima categoria 2025/26, le squadre con diritto di iscrizione.
Prima categoria. La Codigorese fa tris. Sorridono Copparo e Portuense - In Prima categoria arrivano subito due vittorie esterne importanti per le ambiziose Portuense e Copparo 2015. Scrive ilrestodelcarlino.it
Prima Categoria. Ponte ok nell’anticipo. Oggi Portuense e Copparo in casa - In Prima categoria da segnalare il successo casalingo nell’anticipo del Pontelagoscuro, che ha battuto 3- Segnala ilrestodelcarlino.it