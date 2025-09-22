Previsioni meteo | su Catania bel tempo fino a martedì poi primi segnali d’autunno
L'anticiclone subtropicale continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sulla Sicilia, ma la parentesi di “estate bis” è ormai al termine. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, da martedì è infatti atteso un cambio di scenario con l’arrivo di una perturbazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
