Previsioni meteo | su Catania bel tempo fino a martedì poi primi segnali d’autunno

Cataniatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anticiclone subtropicale continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sulla Sicilia, ma la parentesi di “estate bis” è ormai al termine. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, da martedì è infatti atteso un cambio di scenario con l’arrivo di una perturbazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

Le previsioni meteo in Sicilia di martedì 16 settembre 2025 - Un robusto campo di alta pressione continua a garantire bel tempo sull'isola. Da rainews.it

Meteo, l’estate sta per uscire di scena in Sicilia: ritorna il maltempo -  Domani si apre ufficialmente la stagione autunnale ma l'estate continuerà a regnar sovrana sulla nostra isola. Scrive newsicilia.it

