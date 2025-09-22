Prevenzione del virus West Nile trattamenti straordinari contro la zanzara | entra in vigore l' ordinanza
E’ entrata in vigore il 19 settembre l’ordinanza a firma del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che stabilisce una serie di misure per il controllo e la prevenzione della proliferazione delle zanzare e dispone trattamenti adulticidi straordinari contro la zanzara comune del genere Culex per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
