Preti contro il genocidio il corteo a Roma | Ci mettiamo la faccia la Chiesa è lenta ma arriva
“Noi abbiamo deciso di metterci la faccia e i nostri corpi, con la nostra preghiera. Ci rendiamo conto che le parole non bastano, la neutralità non è una scelta. Di fronte a un genocidio come quello di Israele a Gaza, significherebbe giustificare l’oppressore. Ma noi come preti e sacerdoti crediamo che Cristo si identifica con chi soffre, con chi è povero ed è oppresso. Vogliamo essere voce d i chi non ha voce “. Pietro Rossini, portavoce della Rete dei “Preti contro il genocidio”, spiega così la scelta di mobilitarsi a Roma, nello stesso giorno in cui tante piazze si sono riempite in tutta la penisola tra scioperi e cortei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
