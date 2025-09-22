Preti contro il genocidio da Ciotti a Zanotelli | La preghiera non basta più andiamo in piazza Monsignor Ricchiuti | La Santa Sede prenda una posizione più netta
“Sull’uso del sostantivo genocidio ho letto che ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento. Se anche l’Onu ha detto che quanto sta avvenendo a Gaza è un genocidio, resto perplesso di fronte alla scelta di Papa Leone XIV. Non è più tempo di bizantinismi”. Sono parole pronunciate con parresia quelle di monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di “Pax Christi”. Forse mai come oggi un Vescovo (è emerito ad Altamura – Gravina ndr) è arrivato a tanto verso il pontefice. Con lui – in modi diversi, tra chi è più prudente e chi è più determinato – ci sono oltre mille preti, tra cui dieci vescovi e un cardinale, altri nomi noti come don Luigi Ciotti e padre Alex Zanotelli che hanno firmato un appello che non lascia spazio a fraintendimenti: “Preti contro il genocidio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La rete dei "preti contro il genocidio" - nonostante il misterioso oscuramento dell'account da parte di Google - in una settimana ha raccolto 1.200 firme di preti, religiosi e qualche vescovo
Bloccato l'account della petizione con oltre 1000 firme di religiosi contro Israele.
La mobilitazione del 22 settembre per la Palestina vedrà anche la partecipazione dei "preti contro il genocidio", una rete nata nelle ultime settimane e che ha raccolto già l'adesione di oltre 1200 sacerdoti.