Preti contro genocidio Padre Zanotelli in piazza | Mi preoccupa il silenzio delle comunità cristiane Meloni e Occidente complici
"Siamo in piazza perché oggi quello che mi preoccupa è il silenzio delle comunità cristiane, l'indifferenza. Oggi è crollato il diritto internazionale, ognuno fa quel che vuole. E chi ne paga le spese è il popolo palestinese massacrato. Anche noi come Chiesa dovevamo dare un segnale". C'è anche Padre Alex Zanotelli tra coloro che hanno aderito alla rete "Preti contro il genocidio" a Gaza, che insieme a un centinaio di preti, sacerdoti e frati si è mobilitato con una iniziativa tra le strade della Capitale, per un corteo di preghiera che è partito dalla chiesa di S. Andrea della Valle ed è arrivato fino ai palazzi del potere, di fronte a Montecitorio, con canti, preghiere e cartelli.
