Presunti cori contro il Sud a Pontida | Solito pretesto per attaccare la Lega Si è parlato di idee progetti e futuro

Le polemiche sollevate da esponenti di centrosinistra sul raduno della Lega a Pontida, in cui sarebbero stati intonati cori contro il Sud, trovano la risposta del consigliere regionale del Carroccio, Antonella Piccerillo: “A Pontida si è parlato di idee, progetti e futuro. Chi ha voluto vedere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Cori contro i meridionali a Pontida, Buffone (M5S): «Raccapriccinati» - La candidata pentastellata al Consiglio regionale condanna quanto avvenuto in occasione del tradizionale raduno della Lega: «Offesa e schifata»

Cori leghisti contro il Sud a Pontida, Fico: hanno il dovere di chiedere scusa - Il candidato governatore della Campania Roberto Fico ha duramente stigmatizzato i cori contro Napoli e il Sud durante la kermesse di Pontida.