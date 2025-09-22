Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere regionale Enzo Alaia coinvolto in un’inchiesta della magistratura. Ad annunciarlo lui stesso in un post su Facebook, dicendosi pronto ad essere ascoltato dagli inquirenti. “Cari amici- ha scritto Alaia- con la chiarezza che ha sempre contraddistinto il rapporto che ho con ognuno di voi, voglio essere io a comunicarvi di aver appreso stamani di essere interessato da un’inchiesta della magistratura per presunte irregolarità in vicende amministrative. Con grande serenità vi dico che sono del tutto estraneo ai fatti che vengono indicati nel provvedimento a me notificato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presunte irregolarità amministrative: indagato il consigliere Alaia