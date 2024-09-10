Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Apertura esclusiva del castello Marchione di Conversano
Albertini: “Il Milan deve puntare allo Scudetto. Modric fuoriclasse: con lui tutto più semplice” pianetamilan.it
Avengers: Doomsday, gli X-Men indosseranno i loro costumi classici fedeli ai fumetti? Un indizio lo conferma movieplayer.it
Johnny Depp è finito di nuovo n guai con la legge. Questa volta è colpa di Bourbon, il suo nuovo cagnolone. ... amica.it
“La notizia della morte di mio padre è fake. Massimo Ranieri sta bene, grazie a Dio”: parla Cristiana Calone ilfattoquotidiano.it
Juventus pensa a Milinkovi?-Savi? per la sessione invernale. Intanto, Pioli non è (ancora) in bilico alla ... sport.periodicodaily
Estate addio, la svolta definitiva verso l’autunno: cosa succede
La data odierna non è simbolica soltanto perché oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 20.19 entreremo... ► ilgiornale.it
Allarme erosione nel Lazio, e la costa pontina hanno perso il 7,5% di spiaggia. Gli interventi
Tra il 2006 e 2020 risulta essere modificato il 60,6% della costa laziale, per un totale di 79 km ... ► latinatoday.it
Giornata Sla, Proietti (Aisla Lazio): “L’associazione una seconda famiglia”
(Adnkronos) – "Aisla è una famiglia che aiuta le famiglie. Sono persone che aiutano persone. È una ... ► webmagazine24.it
Totti: “Gattuso CT della Nazionale Italiana? Mi fa strano perché …”
Francesco Totti, leggenda della Roma ed ex fantasista della Nazionale Italiana, ha parlato di Genna... ► pianetamilan.it
Il Sigaro toscano premiato migliore al mondo
Firenze, 22 settembre 2025 - Manifatture Sigaro Toscano continua a imporsi come ambasciatore del Mad... ► lanazione.it
La confederazione Palestina Israele, una fantasia senza alternative
Domani all’Assemblea Generale dell’Onu alcuni Stati importanti, tra cui Francia, Regno unito e Germ... ► ilmanifesto.it
? EUROPA LEAGUE 2025: Roma e Bologna ripartono! Nizza Roma e Aston Villa Bologna su Sky ?
L'Europa League ricomincia e l'Italia ci crede! Due squadre italiane, due sogni diversi, un unico ob... ► digital-news.it
Il degrado è alle spalle. L’«Isolotto» di Ponte San Pietro è tutto nuovo
LA RIQUALIFICAZIONE. Entro fine anno la conclusione dell’intervento da 1,7 milioni sull’area da 9 e... ► ecodibergamo.it
Più di 400 artisti hanno aderito alla campagna “No Music For Genocide”, per boicottare la musica in Israele, mentre i Massive Attack lasciano Spotify
Fontaines DC, Amyl & The Sniffers e oltre 400 altri artisti hanno aderito alla campagna No Musi... ► metropolitanmagazine
Sciopero a Palermo: trasporti regolari ma scuole in difficoltà
ABBONATI A DAYITALIANEWS Trasporti senza interruzioni in città A Palermo i mezzi urbani hann... ► dayitalianews.com
Temptation Island: ecco cosa aspettarsi dal secondo e ultimo appuntamento con lo speciale
Manca sempre meno al secondo e ultimo appuntamento con Temptation Island e poi… e poi… Il docu-real... ► ilgiornale.it
Zalewski e Hien ko, oggi gli esami: emergenza infortuni per l’Atalanta
Risentimento al flessore per l’esterno e problema all’adduttore per il difensore. De Ketelaere, inve... ► gazzetta.it
Lecco nella top 20 per lo sport. Ed è un'eccellenza per i bambini
Ancora al vertice. La provincia di Lecco sale di una posizione nella classifica generale dell'Indi... ► leccotoday.it
Napoli, Meret o Milinkovic? Conte ristabilisce le gerarchie
Vanja lo ha sostituito a Firenze e con il City, con il Pisa l'azzurro si riprende la porta, ma il ba... ► gazzetta.it
Carmen Martín Gaite, collage assemblati dialogando al buio
Mani guantate che sorreggono una stella, un paio di occhiali, una scatoletta posata su un cuscino, ... ► ilmanifesto.it
Chi è Flavio Ubirti, nuovo tronista di Uomini e Donne: dalla ex fidanzata al lavoro, dall'età all'altezza, tutto sull'ex tentatore
Dopo aver fatto il tentatore a Temptation island e ad aver messo in crisi la coppia formata da Den... ► ilgiornaleditalia.it
Irpef, nuove aliquote: risparmi fino a 120 euro al mese, ecco per chi. Le simulazioni per fasce di reddito
Una riduzione dell'aliquota Irpef dal 35% al 33%, combinata con l'estensione dello scaglione interme... ► ilmessaggero.it
Harry Potter shock: Lord Voldemort diventerà Lady Voldemort nella serie reboot?
Secondo una nuova indiscrezione, sarebbe in corso il casting per affidare a un'attrice il ruolo di L... ► movieplayer.it
Antonella Cappuccio Theatrum Mundi
La Casa Museo Boncompagni Ludovisi diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all’istituto P... ► romatoday.it
Appassionati della Vespa da tutta Italia a Mandello per omaggiare un'impresa
A una settimana dal Motoraduno internazionale Moto Guzzi i motori delle due ruote non si spengono ... ► leccotoday.it
È movimento globale. Gaza parla anche di noi
Siamo tanti ma l’avanzata apparentemente inarrestabile dell’internazionale nera ci aveva nascosti a... ► ilmanifesto.it
Tudor “attacca” il Napoli e la Lega, ma la reazione di Conte è netta: cosa è successo
La Juventus ha fatto il primo passo falso della stagione, ma non senza polemiche. Quest’ultime, a c... ► spazionapoli.it
La lista nera del Black Friday: 5 cose da non acquistare assolutamente
Offerte irresistibili e sconti lampo, ma dietro l’entusiasmo del Black Friday si nascondono insidie... ► game-experience.it
Primo bilancio della stagione venatoria 2025 26 nel Lodigiano: 6 sanzioni e un sequestro
Lodi, 22 settembre 2025 – Primo bilancio per l’apertura della stagione venatoria 2025-26 nel Lodigi... ► ilgiorno.it
«Fatture per operazioni inesistenti», confisca da oltre 330mila per un imprenditore del Piacentino
«Fatture per operazioni inesistenti», confisca da oltre 330mila per un imprenditore residente nel ... ► ilpiacenza.it
Tra Vieste e Peschici la finale del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil
Dal 26 al 28 settembre 2025 il Gargano sarà protagonista della tappa conclusiva del Campionato Ita... ► foggiatoday.it
Matthew McConaughey rivela il sorprendente segreto del suo matrimonio: parte tutto dal letto
La star premio Oscar ha svelato uno dei motivi della longevità del suo matrimonio con la modella bra... ► movieplayer.it
Santi Cosma e Damiano: al via la festa patronale a Masella
Con la novena dei Santi Cosma e Damiano al via a Masella la festa patronale. La festa è iniziata i... ► reggiotoday.it
“Architetture: l’arte di costruire”, appuntamento al Museo Irpino con le Giornate del Patrimonio
Con il tema “Architetture: l’arte di costruire”, tornano anche quest’anno le Giornate Europee del ... ► avellinotoday.it
Sequestrati dieci milioni di euro di droga in otto mesi
Secondo i calcoli delle fiamme gialle di Perugia nei primi otto mesi dell’anno la guardia di finan... ► perugiatoday.it
Cina, la superpotenza degli aiuti di stato
Quanto costa ai cinesi la lunga marcia che sotto la guida del Partito comunista li ha condotti a ess... ► ilfoglio.it
"Urban Nature", il festival WWF nei Municipi di Roma
Sabato 4 e domenica 5 ottobre, si celebra la IX edizione di Urban Nature in tanti parchi urbani, v... ► romatoday.it
Corsa in ospedale per Tom Holland: infortunio sul set di Spider Man: Brand New Day
Roma, 22 settembre 2025 – Un incidente sul set di ‘Spider-Man: Brand New Day’ ha costretto Tom Holl... ► quotidiano.net
Grande Fratello, Simona Ventura a Verissimo: rivelazioni sul cast e sugli ex tre gieffini che l'affiancheranno
La nuova conduttrice ha confermato a Verissimo la scelta di un trio di ex concorrenti che commentera... ► movieplayer.it
A Montella la Benedizione degli Animali nel segno della spiritualità francescana
Domenica 28 settembre 2025, alle ore 11:00, il suggestivo Convento di San Francesco a Folloni acco... ► avellinotoday.it
Juventus pensa a Milinkovi? Savi? per la sessione invernale. Intanto, Pioli non è (ancora) in bilico alla Fiorentina
Con l’inizio della stagione che ha mostrato qualche crepa nelle rotazioni centrali, la Juventus sta... ► sport.periodicodaily
La grande pallavolo internazionale arriva in provincia di Sondrio
Archiviata la stagione del grande basket, con lo spettacolo che hanno offerto a Livigno e a Sondri... ► sondriotoday.it
Scuole più sicure: nuovi fondi e lavori in corso in diversi plessi
Nuovo finanziamento per l’edilizia scolastica a Sciacca. Sono 40 mila euro quelli destinati all’is... ► agrigentonotizie.it
Cos'è l'equinozio d'autunno e perché cade oggi
L'estate, ormai, ha le ore contate. Alle 20:20 di oggi, lunedì 22 settembre, scatterà l’equinozio ... ► today.it
"Palestina libera, blocchiamo tutto": in migliaia in corteo per chiedere la fine della guerra VIDEO
“Palestina libera, blocchiamo tutto”: è partito questa mattina attorno alle 9 in piazza del Popolo... ► ravennatoday.it
Ecco la scommessa italiana sulla diplomazia culturale nel Mediterraneo
“Due guerre, una nel cuore dell’Europa, l’altra nel Mediterraneo, sono chiari segnali della fine de... ► formiche.net
Auditel, l’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Domenica In su Rai 1 e di Verissimo su Canale 5 | Domenica 21 settembre 2025
Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 21 se... ► superguidatv.it
Il segreto della voce “senza fine” di Ornella Vanoni: cosa si nasconde dietro il suo talento senza tempo?
Compie oggi 91 anni Ornella Vanoni, icona della musica leggera italiana: un’artista poliedrica che ... ► cultweb.it
Ranking WTA (22 settembre 2025): Jasmine Paolini si conferma ottava, Swiatek si avvicina a Sabalenka
Il ranking WTA è stato aggiornato al termine dell’ultimo atto del torneo WTA 500 di Seul: la vincit... ► oasport.it
Huang Yong Ping, un meteorite sul Louvre Lens
La Caverne (2009) è il titolo di una scultura in resina dipinta di Huang Yong Ping (1954-2019). Di ... ► ilmanifesto.it
Sciopero per Gaza, studenti bloccano gli ingressi della Sapienza
La giornata di sciopero generale a sostegno dei palestinesi di Gaza indetta per oggi, 22 settembre,... ► lapresse.it
Litta (Aisla Lazio): “Progetto Baobab protegge figli di persone con Sla”
(Adnkronos) – "Il progetto Baobab è pensato soprattutto per i figli minori in un contesto di diagno... ► webmagazine24.it
Trump ordina alle aziende di pagare una tassa annuale di 100.000 dollari per ottenere il visto H 1B
Il presidente americano Donald Trump ordina alle aziende di pagare una tassa annuale di 100.000 doll... ► periodicodaily.com
Rolli Days, oltre 10mila visitatori per l'edizione dedicata al Salone Nautico
Tutto esaurito per i Rolli Days dedicati al Salone Nautico: nel weekend la manifestazione ha chius... ► genovatoday.it
Trovato in possesso di droga, 16enne colpisce 3 vigili urbani per sfuggire a controlli
Tempo di lettura: < 1 minutoUn sedicenne che aveva della droga nascosta nella borsa ha preso a ... ► anteprima24.it
La Ternana Canottaggio è campione d’Italia per il secondo anno consecutivo: “Pagina straordinaria”
La Ternana Canottaggio ha scritto una pagina straordinaria nella storia del canottaggio di Terni, ... ► ternitoday.it
Tragedia dopo il matrimonio, la famosa influencer 26enne muore poco dopo il Sì
Doveva essere il giorno più bello, l’inizio di una nuova vita di coppia. Invece, poche ore dopo il ... ► caffeinamagazine.it
DJI Mini 4 Pro con accessori e batterie extra al prezzo più basso su Amazon
Il kit completo include radiocomando RC 2, due batterie, stazione di ricarica e borsa a tracolla. I... ► dday.it
Rimini al top nello sport, è al 9° posto della classifica italiana. Il territorio brilla per grandi eventi e motori
Rimini entra nella top ten delle città più sportive d’Italia. E nel dettaglio si piazza al 9° post... ► riminitoday.it
Maltempo, nubifragio a Milano: esonda il Seveso. Frane e strade allagate nel Comasco
Maltempo sull'Italia e allerta meteo arancione in Lombardia e Liguria, gialla in Toscana. Una pertur... ► ilmessaggero.it
Sciopero generale per Gaza: cortei e assemblee in 80 città italiane
Oggi l’Italia si ferma per uno sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base in solidarie... ► lettera43.it
Il maltempo flagella il Nord: esonda il Seveso. Como sott'acqua
AGI - Una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia ha investito il Nord-Ovest, portando fort... ► agi.it
Iacchetti e la lite in tv per la quale avrebbe voluto "solidarietà" dalla sinistra
Si dice spesso che biosogna guardare la sostanza e non la forma ma, soprattutto in tv, la forma è l... ► ilgiornale.it
Ascolti tv, i dati del 21 settembre 2025
Bene il debutto della nuova serie Rai Nella serata di ieri, domenica 21 settembre 2025, su Rai1 Bal... ► 361magazine.com
Malattie rare, Rizzitano (Aisla): “Portiamo a istituzioni realtà persone con Sla”
(Adnkronos) – "L'Italia si è colorata di verde, ma si è colorata di verde la Capitale nell'alta sim... ► webmagazine24.it
Ciro Grillo, oggi la sentenza: la violenza sessuale, le domande choc, il lutto improvviso del presidente del collegio Contu. Tutta la vicenda, tappa per tappa
Si torna in aula oggi, alle 10.30, con il collegio del Tribunale di Tempio Pausania regolarmente com... ► ilmessaggero.it
Grosso a Mediaset: «Rigore? Forse serve accentuare e buttarsi per ottenerlo! Tante cose positive dalla sconfitta con l’Inter»
di RedazioneL’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua al termine del match di c... ► internews24.com