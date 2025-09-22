Presìdi e sportelli anti bullismo | il consiglio comunale a sostegno delle vittime

BRINDISI - Il consiglio comunale di Brindisi scende in campo contro il bullismo. È passato all'unanimità un ordine del giorno presentato da Mario Borromeo (Fratelli d'Italia) che punta a coinvolgere scuola, famiglie e associazioni in un percorso di prevenzione e contrasto dell'odioso fenomeno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it