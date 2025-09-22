Presìdi e sportelli anti bullismo | il consiglio comunale a sostegno delle vittime
BRINDISI - Il consiglio comunale di Brindisi scende in campo contro il bullismo. È passato all'unanimità un ordine del giorno presentato da Mario Borromeo (Fratelli d'Italia) che punta a coinvolgere scuola, famiglie e associazioni in un percorso di prevenzione e contrasto dell'odioso fenomeno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: pres - sportelli
Protocollo d’intesa INPS–ANCI: al via la diffusione dei PUE e PCS, sportelli telematici per semplificare l’accesso ai servizi. Il Presidente INPS, Gabriele Fava: “Un passo avanti concreto per rendere l’INPS più vicino ai cittadini”. ? - X Vai su X
Con l’apertura dello sportello lgbt+ al Municipio 8 poniamo un altro tassello al lavoro che come Ufficio Diritti LGBT+ stiamo portando avanti in tutta la città. Grazie al presidente Amedeo Ciaccheri e a Alessandra Aluigi per esserci sempre. Gli sportelli lgbt+ muni - facebook.com Vai su Facebook
"Uno sportello di ascolto anti bullismo" - È a questa domanda che Stefano Muzi e Pasqualino Piunti tentano di dare una risposta presentando una mozione per avviare progetti di contrasto al ... Secondo ilrestodelcarlino.it
I corsi anti-bullismo non si fanno più «Troppe pressioni» - Sotto il peso della polemica politica dei giorni scorsi, la scuola media di San Genesio (Ic Acerbi) non attiva il laboratorio di due ore contro le discriminazioni sull’orientamento sessuale, richiesto ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it