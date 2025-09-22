Presìdi e sportelli anti bullismo | il consiglio comunale a sostegno delle vittime

Brindisireport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il consiglio comunale di Brindisi scende in campo contro il bullismo. È passato all'unanimità un ordine del giorno presentato da Mario Borromeo (Fratelli d'Italia) che punta a coinvolgere scuola, famiglie e associazioni in un percorso di prevenzione e contrasto dell'odioso fenomeno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pres - sportelli

"Uno sportello di ascolto anti bullismo" - È a questa domanda che Stefano Muzi e Pasqualino Piunti tentano di dare una risposta presentando una mozione per avviare progetti di contrasto al ... Secondo ilrestodelcarlino.it

I corsi anti-bullismo non si fanno più «Troppe pressioni» - Sotto il peso della polemica politica dei giorni scorsi, la scuola media di San Genesio (Ic Acerbi) non attiva il laboratorio di due ore contro le discriminazioni sull’orientamento sessuale, richiesto ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Pres236di Sportelli Anti Bullismo