Presentazione libro Io sono la Gioconda di Maria Gualtieri

Presentazione del libro intitolato "Io sono la Gioconda", scritto da Maria Gualtieri. Durante l'incontro, l'autore avrà il piacere di illustrare i contenuti del romanzo insieme all’editore Arturo Bernava.Chi è realmente la donna ritratta nel celebre dipinto di Leonardo da Vinci? In un racconto di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: presentazione - libro

Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa

"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale

Presentazione del libro 'La casa sicura'

Qui è possibile rivedere il video della presentazione del libro “ ’. ` ” di Marcella Fagioli del 13 settembre 2025 @ Feltrinelli Appia, Ro - facebook.com Vai su Facebook

Centro Servizi Culturali - Presentazione del libro “Io, Casalese che non sono altro. Storia di resistenza e di riscatto”; Io sono energia, la presentazione del libro di Francesco Panasci al Salinas; Presentazione del libro 'Io sono fenice. Racconti di rinascita dopo la malattia'.

"Io sono Melania", la presentazione del libro di Sorgia a Torre delle Stelle - E' questo il titolo dell'ultimo libro di Carlo Sorgia che sarà presentato il 18 luglio alle 21,30 al Parco di Torre delle Stelle. unionesarda.it scrive

Vibo Valentia, al via la presentazione del libro “Io credo” di Domenico Nardo - Vibo Valentia, 20 Settembre – Venerdì 26 settembre, alle 18:30, a Palazzo Gagliardi (Vibo Valentia), sarà presentato il nuovo libro di Domenico Nardo, “Io credo” (Libritalia). Come scrive sciscianonotizie.it