Prende a calci i vigili durante un controllo | 16enne finisce nei guai

Prende a calci tre vigili urbani per evitare un controllo. Il protagonista è un 16enne che, come emerso dagli stessi controlli, aveva della droga nella borsa. I tre vigili urbani, intanto, hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni mentre per il giovane è scattala la denuncia ed è stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it