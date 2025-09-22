Premio Yashin 2025, Donnarumma vince il premio per il portiere dell’anno! Indietro il portiere dell’Inter Sommer: ecco la sua posizione. Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il Premio Yashin come miglior portiere del mondo, una consacrazione per il numero uno del Manchester City, che ha dominato la scena internazionale con prestazioni straordinarie nella scorsa stagione con il Psg, sia con il club che con la nazionale italiana. Durante la cerimonia di premiazione, Donnarumma ha colto l’occasione per ringraziare numerose persone che lo hanno supportato nel corso della sua carriera, a partire dai suoi compagni di squadra e dai suoi allenatori, ma anche dal Manchester City per avergli dato modo di crescere come portiere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Premio Yashin 2025, vince Donnarumma! Delusione Sommer: ecco la sua posizione