Premio Yashin 2025 Sommer finisce sul podio I complimenti dell’Inter per il terzo posto – FOTO

Premio Yashin 2025, Sommer conquista il terzo posto nel premio dedicato ai portieri, dietro a Donnarumma e Alisson. Il messaggio dell’Inter. Il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, ha raggiunto un traguardo significativo durante la cerimonia del Pallone d’Oro 2025, classificandosi al terzo posto nel prestigioso Trofeo Yashin, che premia il miglior portiere dell’anno. Un risultato straordinario che evidenzia l’elevato livello raggiunto dal portiere svizzero, che ha saputo farsi valere anche a livello internazionale, davanti a nomi illustri come Donnarumma e Alisson. Il Trofeo Yashin, che prende il nome dal leggendario portiere sovietico Lev Yashin, è uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Premio Yashin 2025, Sommer finisce sul podio. I complimenti dell’Inter per il terzo posto – FOTO

Trofeo Yashin 2025: chi sono i 10 candidati per il premio, ma è lui il grande favorito per la vittoria finale! La lista completa e tutti i dettagli

Premio Yashin 2025, vince Donnarumma! Delusione Sommer: ecco la sua posizione

Donnarumma vince il Premio Yashin: è il miglior portiere del mondo

