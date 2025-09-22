Premio Yashin 2025 Sommer finisce sul podio I complimenti dell’Inter per il terzo posto – FOTO

Internews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Premio Yashin 2025, Sommer conquista il terzo posto nel premio dedicato ai portieri, dietro a Donnarumma e Alisson. Il messaggio dellInter. Il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, ha raggiunto un traguardo significativo durante la cerimonia del Pallone d’Oro 2025, classificandosi al terzo posto nel prestigioso Trofeo Yashin, che premia il miglior portiere dell’anno. Un risultato straordinario che evidenzia l’elevato livello raggiunto dal portiere svizzero, che ha saputo farsi valere anche a livello internazionale, davanti a nomi illustri come Donnarumma e Alisson. Il Trofeo Yashin, che prende il nome dal leggendario portiere sovietico Lev Yashin, è uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

premio yashin 2025 sommer finisce sul podio i complimenti dell8217inter per il terzo posto 8211 foto

© Internews24.com - Premio Yashin 2025, Sommer finisce sul podio. I complimenti dell’Inter per il terzo posto – FOTO

In questa notizia si parla di: premio - yashin

Trofeo Yashin 2025: chi sono i 10 candidati per il premio, ma è lui il grande favorito per la vittoria finale! La lista completa e tutti i dettagli

Premio Yashin 2025, vince Donnarumma! Delusione Sommer: ecco la sua posizione

Donnarumma vince il Premio Yashin: è il miglior portiere del mondo

Classifica Yashin, Donnarumma ha vinto il premio come miglior portiere al Pallone d'Oro 2025, Sommer è terzo; Pallone d'Oro 2025: Lautaro al 20° posto, Dumfries 25°. Sommer 3° al Trofeo Yashin; Pallone d'Oro 2025: Lautaro al 20° posto, Dumfries 25°. Sommer 3° al Trofeo Yashin.

premio yashin 2025 sommerPallone d'Oro: a Donnarumma premio Yashin per miglior portiere - Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio Yashin riservato al miglior portiere nell'ambito della cerimonia che questa sera a Parigi assegna il 69/o Pallone d'Oro. Segnala tuttosport.com

premio yashin 2025 sommerGigio miglior portiere. Risate e polemiche: Gullit lo saluta in milanese, lui non cita Luis Enrique - Il neo numero uno del Manchester City ha vinto il "trofeo Yashin" ed è stato salutato dall'ex rossonero con un'espressione in dialetto. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Premio Yashin 2025 Sommer