Premio San Gennaro World 2025 presentato da Gianni Simioli sul Sagrato del Duomo di Napoli
Premio San Gennaro World, riconoscimento consegnato a: Claudio Mattone, Alessandro Siani, Nunzia Schiano, Valerio Caprara, Settembre, Roberto Colella, Rosario Miraggio, Peppe Iodice, Mavi, Fabrizio Mandara, Pachy Vocal Coach, il Prefetto di Napoli Michele di Bari, Antonio Buono, Pino Oliva, Gianluigi Osteri, Enzo Chiummariello, Rosario Bianco, la Fondazione Napoli C’entro, le allieve e gli allievi di . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questo giorno speciale, che celebra tutti i Gennaro, il protagonista è il nostro Tortino Gennarì! Creato per festeggiare San Gennaro e vincitore del premio" Un dolce per San Gennaro". Amato da tutti, è tornato per coccolarvi ancora una volta con tutta la sua - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, torna il Premio San Gennaro; Il Premio San Gennaro World incorona Peppe Barra e Arisa; Premio San Gennaro World 2024 nel ricordo di Chiara Jaconis.
Premio San Gennaro World, via all'edizione 2025 - Il Premio San Gennaro World 2025, ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli, arriva sul Sagrato del Duomo di Napoli giovedì 25 settembre, alle 20. Lo riporta msn.com
Premio San Gennaro world dedicato a Chiara Jaconis - È stato di Chiara Jaconis il primo Premio San Gennaro Word 2024, ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli. Come scrive ilmattino.it